Coronaudbrud kan sprede grønlandsk valg over flere dage

Selv om Grønland er coronafrit og har været det i snart en måned, bliver der alligevel taget en række forholdsregler forud for valget til Inatsisartut, det grønlandske parlament, tirsdag 6. april.

Og et coronaudbrud kan betyde, at valghandlingen skal vare over flere dage for at mindske smittespredning.

Det fortæller Klaus Georg Hansen, afdelingschef i Indenrigsafdelingen, som også er sekretariat for valgnævnet.

»Hvis der kommer et ukontrollabelt udbrud af corona en af de nærmeste dage inden valget, så kan vi beslutte, at valghandlingen skal foregå over tre dage. Det vil så være den 4., 5. og 6. april«.

»Det er af hensyn til ikke at samle for mange folk på en gang et bestemt sted, at valghandlingen så vil blive spredt over tre dage, så man har færre folk igennem hver dag«, siger han.

I alt er 31 personer blevet testet positive for coronavirus i Grønland. De er alle siden blevet raskmeldt.

Men for at være på den sikre side vil der altså også være coronarestriktioner såsom afstand og afspritning på selve valgdagen.

Om valget Intern uro i det mangeårige regeringsparti Siumut og politisk splittelse om et stort mineprojekt i Sydgrønland betyder, at grønlænderne skal til valg i utide tirsdag 6. april. Her skal vælges 31 medlemmer til det grønlandske parlament, Inatsisartut. Samme dag er der valg til øens fem kommuner. Læs mere om valget her: Mineprojektet i Sydgrønland med udvinding af uran og sjældne jordarter skaber heftig debat i befolkning og partier.

Tilhængere peger på, at projektet vil skabe mange arbejdspladser og indtægter til det grønlandske samfund, mens modstandere frygter store konsekvenser for natur, miljø og sundhed.

Samtidig er der uro på de indre linjer i det socialdemokratiske parti Siumut, der bortset fra fire år har haft fast abonnement på magten i Grønland, siden hjemmestyret blev indført i 1979, og som i 2009 blev til Grønlands Selvstyre.

Uroen kulminerede, da regeringschef Kim Kielsen i november blev væltet som partiformand til fordel for Erik Jensen. Men Kielsen valgte at fortsætte som leder af regeringen, Naalakkersuisut, og det har skabt usikkerhed om, hvem der er den reelle leder af partiet.

I februar forlod partiet Demokraatit/Demokraterne regeringen med den begrundelse, at det ikke længere ville stå model til Siumuts interne magtkampe.

Netop uroen i Siumut får det store oppositionsparti Inuit Ataqatigiit (IA), der repræsenterer den yderste venstrefløj i Grønland, til at tro på et magtskifte.

IA vil stoppe mineprojektet i Kvanefjeld, hvis partiet vinder valget, mens Siumut vil gå videre med planerne.

Økonomi, arbejdsløshed og stigende leveomkostninger er de største bekymringer, grønlænderne har ifølge en undersøgelse fra Grønlands Universitet og HS Analyse.

Selv om der tales om stigende arktisk interesse fra USA, militær oprustning fra Rusland og stigende indflydelse fra Kina, fylder udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke meget i den grønlandske befolkning. I hvert fald ikke ifølge undersøgelsen, som blev offentliggjort i februar. Kilder: Sermitsiaq.ag, knr.gl., Grønlands Universitet. Vis mere

»Vi kan aldrig være sikre på, at der ikke lige er dukket et aktivt coronatilfælde op i Grønland«.

»Derfor er det et forsigtighedsprincip, vi anvender for at sikre så godt som muligt, at selv hvis der er et uopdaget coronatilfælde, så undgår man for meget smitte«, siger Klaus Georg Hansen.

Opfordret til at brevstemme

Han oplyser, at borgere også er blevet opfordret til at brevstemme for at undgå, at for mange stimler sammen på selve valgdagen.

»Myndighederne har kørt en aktiv kampagne for at få folk til at brevstemme. Det har i hvert fald her i Nuuk, hovedstaden, givet sig udtryk ved, at mange har brevstemt«.

»Kommunen har opstillet midlertidige brevstemmesteder rundtom i byen«, siger Klaus Georg Hansen.

Det har for eksempel været muligt for nogle borgere at brevstemme i deres lokale dagligvarebutik.

Hvis Grønland slipper for nye coronatilfælde, åbner valglokalerne efter planen klokken 9 og lukker klokken 20 grønlandsk tid den 6. april. Det svarer til henholdsvis klokken 13 og 24 dansk tid.

Der er omkring 41.000 stemmeberettigede vælgere. De skal udpege 31 medlemmer til det grønlandske parlament. 189 kandidater stiller op.

ritzau