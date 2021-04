Vildsvin er tæt på at være udryddet på dansk grund

Det er lykkedes at begrænse bestanden af vildsvin på dansk grund, skriver LandbrugsAvisen.dk. På tre år er der nedlagt cirka 150 vildsvin i det sønderjyske, og det anslås, at der blot er en håndfuld vildsvin tilbage i grænselandet.

»Stille og roligt – i takt med at vi har gjort os flere erfaringer – har vi fået bragt bestanden ned, så vi i dag mener, at der nu er ganske få – formentlig under fem – vildsvin tilbage«, siger vildtkonsulent i Naturstyrelsen Klaus Sloth til netmediet.

Vildsvin er uønsket, fordi dyret kan bringe den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest til Danmark. Det kan betyde stop for eksport af dansk svinekød. Naturstyrelsen fik i 2018 til opgave at skyde vildsvin med henblik på at udrydde den stigende bestand af dyrene.

Ønsket om at komme dyret til livs førte til, at reglerne for jagt på vildsvin blev lempet, så det skovlevende dyr kan jages hele året døgnet rundt. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Hegnet skal forhindre vildsvin, der er meget udbredt i Nordtyskland, i at krydse grænsen.

»Vi har haft et utroligt godt samarbejde med landmænd, jægere og lodsejere, der har åbnet deres døre for os, så vi i fællesskab har kunnet bortskyde vildsvinene«, siger Klaus Sloth.

Selv om der blot menes at være få vildsvin tilbage på dansk grund, bliver jagten på det uønskede dyr ikke helt indstillet. Vildsvin er nemlig gode svømmere og kan godt krydse Flensborg Fjord og dermed undvige vildsvinehegnet.

»Da vi startede i sin tid, var vi bagud i forhold til vildsvinene, og havde der været for eksempel 500 vildsvin, havde det sikkert været en nærmest umulig opgave at få bortskudt bestanden. Nu er de næsten væk, og derfor handler det om at være godt forberedt, hvis der kommer nye vildsvin, så vi er foran dem nu«, siger Klaus Sloth.

Hegnet skal væk på sigt

I Danmarks Jægerforbund er formand Claus Lind Christensen tilfreds med, at det er lykkedes at begrænse bestanden af vildsvin til et minimum.

»Helt grundlæggende er det trist, at en dyreart skal udryddes i Danmark. Men det er forståeligt i forhold til sygdomspresset fra afrikansk svinepest«, siger han til Ritzau.

Han ser frem til, at situationen med afrikansk svinepest kommer så meget under kontrol, at man igen kan lade vildsvin passere på kryds og tværs af landegrænsen.

»Så skal hegnet væk, og så skal der igen være plads til vildsvin i Danmark, som jo er en hjemmehørende art og gør meget godt for naturen«.

Jægerformanden hæfter sig ved, at loven om projektering og anlæg af hegnet omtaler det som en midlertidig foranstaltning.

ritzau