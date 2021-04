Professor om EMA's udmelding: »Det bekræfter den mistanke, som vi startede med at have i Danmark«

Danmark har råd til at vælge at lade AstraZenecavaccinen forblive i depot, siger professor, efter Det Europæiske Lægemiddelagentur at konkluderet, at blodpropper er en yderst sjælden bivirkning ved vaccinen fra AstraZeneca.