Radikale: Danske børn uden danske forældre kan blive svære at få hjem

Det er langt fra sikkert, at de danske børn i de syriske fangelejre, hvis mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab, kommer til Danmark.

Det erkender Radikale Venstres nummer to, Martin Lidegaard, efter at hans parti den seneste uge utvetydigt har fastslået, at de danske børn kommer til Danmark. Torsdag lød det fra Lidegaard i Jyllands-Posten, at hans parti fokuserer på de mødre i lejrene, der fortsat er danske statsborgere.

Lidegaard bekræfter, at der i lejrene sidder børn, som kan være danske statsborgere, selv om deres mødre administrativt har fået frataget det danske statsborgerskab. Og for disse danske børn af ikke-længere-danske mødre kan der altså være et problem, medgiver han.

»Der kommer vi ind i – bliver jeg nødt til at sige, hvad den gruppe angår – noget svært noget«, siger Lidegaard og uddyber:

»Det er sværere, og det er også meget sværere logistisk af grunde, jeg ikke kan komme ind på her. Der er jeg meget mindre sikker på, om hele den gruppe rent praktisk kan eller bør (komme hjem, red.). Og jeg kan desværre ikke komme det nærmere«.