Regeringens støttepartier kalder dem hjerteløse og uforståelige, men hjemsendelserne af syrere burde ikke komme bag på politikerne

Det virker næsten, som om det vitterlig kommer bag på dem. Politikerne i Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Men det burde det egentlig ikke. Alligevel har hjemsendelser af herboende syrere bragt sindene i kog hos regeringens støttepartier. Hjemsendelserne er både hjerteløse og uforståelige, må man forstå på partiprofiler i de tre partier.

De indledende øvelser begyndte for mere end et år siden, og Radikale er tilmed blandt hovedarkitekterne bag den lov, der i dag danner juridisk grundlag for, at regeringen uden nævneværdige kvaler kan sende mænd, kvinder og børn tilbage til den Assad-styrede dikatorhovedstad Damaskus. En lov, som eksperter har udlagt som det sande paradigmeskifte i nyere dansk udlændingepolitisk historie.

Debatten er for alvor blusset op, efter at det er kommet frem, at den 19-årige gymnasieelev Aya Abu-Deher fra Nyborg Gymnasium har mistet sin midlertidige opholdstilladelse og nu skal sendes tilbage til Damaskus, få måneder inden hun får sin studenterhue.