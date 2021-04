Politisk pres for at begrænse coronapas: Det er blevet en snubletråd for genåbningen

Selv om de for blot 18 dage siden skrev under på den politiske rammeaftale om genåbningen af Danmark, ønsker flere partier nu at ændre det, der blev betegnet som nøglen til at normalisere vort samfund.

Coronapasset, hvor borgere kan dokumentere en negativ test, nyligt overstået smitte eller vaccination, blev begrundet i, at store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers.