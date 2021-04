Kønsforskerne må rette ind, før RUC brænder ned

Efter godt en måneds vaklen mellem forskningsfrihed og værdipolitik fandt forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) det, der ligner en klar udmelding:

»Vi må ikke lukke øjnene for, at pluralismen kan være under pres i nogle forskningsmiljøer. Men! Det er noget ganske andet, når DF i et politisk udspil langer ud efter konkrete forskningsmiljøer, som de politisk er uenige med. Helt uhørt«, skrev Halsboe-Jørgensen på twitter.

Morten Messerschmidt angreb her i avisen på bl.a. forskningen på Aalborg Universitets Center for kønsforskning, Freia: »Der har også været noget tilsvarende på RUC med kvinde-ligestillings-hvad-føler-jeg-her-til morgen-agtige studier«.

Messersmidts udfald blev så fjollet og studentikost, at Halsboe kunne tage klar afstand. Men man skal bemærke ministerens meget væsentlige forbehold i første sætning. Sat på spidsen er budskabet: Messerschmidt har en pointe, men man må ikke udtrykke det med så klar adresse, som DF’s kronprins gør det.

Den tvetydige melding er udtryk for, at Ane Halsboe-Jørgensen har været sat gevaldigt under pres i den debat, som Messerschmidt og Henrik Dahl (LA) åbnede med en kronik i Berlingske.