Danmark tør ikke modtage Dalai Lama

Det giver nervøse trækninger i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet, når tibetanernes åndelige overhoved, Dalai Lama, sætter kursen mod Danmark.

Under en række afhøringer i Tibetkommissionen er den danske skræk for at påkalde sig Kinas vrede kommet frem i lyset. Senest torsdag, da socialdemokraten Mette Gjerskovs private møde med Dalai Lama i 2015 er et af emnerne.

Efterhånden er det 12 år siden, at Dalai Lama har mødt en repræsentant for den danske regering.

Som nytiltrådt Venstre-statsminister tog Lars Løkke Rasmussen imod på Marienborg i maj 2009.

Hans udenrigsminister, Per Stig Møller (K), valgte dog ved samme lejlighed en anden kurs. Han besluttede sig for et diskret møde med gæsten på Ninas Naturcafé i Kirkelte i Nordsjælland.

I en intern mail, som er blevet vist i kommissionen, opregnede embedsmænd i Udenrigsministeriet flere fordele ved at drikke te og spise kage på naturcafeen. For eksempel: ’Sandsynligvis ikke mulighed for pressedækning på grund af sted og sent tidspunkt’.

Voksende kinesisk pres

Under en afhøring har Per Stig Møller fortalt om et voksende kinesisk pres på Danmark. I 2000 havde Kina ingen problemer med, at Dalai Lama mødtes med regeringen. Et besøg i 2003 udløste en skarp kritik. Men næste gang faldt der brænde ned.

»I 2009 laver de en konflikt«, har han sagt om reaktionen på Lars Løkkes møde.

»Dalai Lama-besøgene er et ganske godt spejlbillede på deres reaktionsmønster«, har den konservative veteran sagt.

Også ministeriets daværende politiske direktør har vurderet virkningen af Lars Løkkes møde med Dalai Lama i 2009:

»Det afstedkom den største krise i det dansk-kinesiske forhold i nyere tid–, har Ulrik Vestergaard Knudsen fortalt kommissionen.

Torsdag har det vist sig, at han som chef i Udenrigsministeriet selv var involveret i at slå alarm om Mette Gjerskovs private møde i 2015. Dengang var hun også formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Måtte betale høj pris for møde

Danmark måtte betale en høj pris for Lars Løkkes møde på Marienborg. Et bredt flertal i Folketinget stod bag den såkaldte verbalnote i december 2009. Heri anerkendte Danmark Kinas suverænitet over Tibet og erklærede sig som modstander af Tibets uafhængighed.

’Stakkels Tibet’, lød overskriften på et debatindlæg i Politiken af Tyge Lehmann, ministeriets ekspert i folkeret.

Udviklingen med et øget kinesisk pres på Danmark er også blevet beskrevet af Mogens Lykketoft, den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister:

»Kinas forhold til noget, der efter deres opfattelse anfægter et-Kina-politikken, har de håndhævet med en stigende aggressivitet frem til nu. Resultatet er, at der ikke er noget europæisk land, der mig bekendt vil modtage Dalai Lama. Han er ikke i nyere tid blevet modtaget på et regeringssted andet end i Washington«, har Lykketoft sagt.

Denne udtalelse rimer dog ikke med oplysninger, som Støttekomiteen for Tibet har indhentet. Således har Dalai Lama i 2016 mødtes med Slovakiets præsident.

ritzau