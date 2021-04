Stramning rammer også folk, der allerede står til statsborgerskab: »Jamen det er jo bare ærgerligt, altså. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er bare sådan, det er«

Selv om et stort antal personer for længst har fået brev om, at de er på det lovforslag om statsborgerskab, der fremsættes i næste uge, så kan en del af dem få besked om, at de formentlig alligevel ikke bliver dansk statsborger – nogensinde.

Det er resultatet af den indfødsretsaftale, der blev lavet i går mellem regeringen, Venstre, de konservative og Liberal Alliance.

Af aftalen fremgår det, at det fremover som udgangspunkt skal udelukke statsborgerskab på livstid, hvis man på et tidspunkt i sit liv har fået en betinget eller ubetinget fængselsstraf.

Og bagerst i aften fremgår det, at lige præcis den stramning – i modsætning til nogle af de andre stramninger – »skal gælde allerede fra førstkommende lovforslag om indfødsrets meddelelse, der forventes fremsat den 29. april 2021, uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse«.