Det var Tesfaye mod slotspladsen

Syriske Rahima Abdullah på 20 år har indtaget podiet på Christiansborg Slotsplads. På flydende dansk og med den studenterhue, hun får på om to måneder, er hun en af de unge, der greb øjeblikket, da hun i 2015 fik en midlertidig opholdstilladelse på fem år. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde, »at Danmark er for dem, der kan og vil«.

Endnu er hun ikke selv truet af udvisning, men det er 500 andre syrere og de 10 unge, der står bag hende på podiet. Sammen med omkring 1.500 demonstranter er de her for at fortælle regeringen, at dens politik vil betyde, at et stort antal unge vil ende på udrejsecenter, hvor de skal bo i ubestemt tid uden at kunne komme videre.

»Eller også er vi på vej til at sende dem til et diktatur, hvor de enten vil blive slået ihjel eller lære at leve under diktaturet med et blad på munden og aldrig blive frie mennesker igen«, siger Rahima Abdullah fra talerstolen.