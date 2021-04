S-udlændingeordfører: Lærerne mener åbenbart ikke, at flertallet af danskere er ordentlige mennesker

I Rasmus Stoklunds knap to år som Socialdemokratiets udlændingepolitiske ordfører har den 37-årige cand.scient.pol ikke lagt skjul på, at han på netop det område altid har været ret enig med Dansk Folkeparti.

På samme måde som tidligere udlændinge- og integrationsminister for Venstre, Inger Støjberg, kan begejstre sine tilhængere og gøre sin modstandere rødglødende, kan den mere kølige og nedtonede Rasmus Stoklund få de sociale medier til at stå i flammer, uden at nogen kan beskylde ham for at være en dramakonge.

Nu er han blevet en af de politikere, hvis retorik Danmarks Lærerforening, gymnasierne, højskolerne, friskolerne, efterskolerne og en lang række andre repræsentanter fra undervisningssektoren fordømmer i samlet flok. Det sker i Politiken, hvor forkvinden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, blandt andet siger.

»Når vi begynder at udvise foragt for det internationale samfund og de værdier, der findes der, når Støjberg siger, at FN er »konger uden land«, og Rasmus Stoklund siger, at vi ikke vil samarbejde med Assad, men gerne sende flygtninge tilbage til ham, så er der sket noget med vores rolle i verden, som godt kan bekymre mig«.