3F varsler konflikt mod Nemlig-vognmænd

En konflikt mellem fagforbundet 3F og Nemlig.coms uorganiserede vognmænd er rykket et skridt tættere på.

3F har nu udsendt første konfliktvarsel til 40 af de i alt 137 underleverandører og vognmænd, der betjener Nemlig.com. Men selv om konfliktvarslet ikke er rettet direkte mod Nemlig.com, kan en konflikt få alvorlige konsekvenser for virksomheden.

Lykkes det ikke at få de selvstændige vognmænd og chaufførfirmaer til at tegne overenskomst, kan 3F via sympatikonflikter i andre fagforbund forsøge at stoppe arbejdet på Nemlig.coms lager i Brøndby, så chaufførerne ikke kan få fat i de varer, der skal bringes ud til kunderne.

»Det er den mulighed, vi har for at vise, at vi mener det alvorligt,« siger Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe.

»Vi har nu udsendt de første konfliktvarsler, men der vil kommer flere, i takt med at vi finder og kontakter de firmaer, der står på Nemlig.coms liste over vognmænd og underleverandører«.