Styrelse forventer 500 flygtninge til Danmark næste år

Udlændingestyrelsen forventer næste år at give opholdstilladelse til omkring 500 flygtninge, der herefter sendes ud til kommunerne.

Det fremgår af styrelsens årlige vurdering for det kommende år, som fredag er sendt ud i en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvert år udsender styrelsen en forventning til, hvordan det kommende år vil se ud.

Her lyder vurderingen for 2022 på 500 flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse og sendt ud til kommunerne, hvorfra de skal placeres i en bolig.

Forventningen for 2021 lød på forhånd på 600 flygtninge, ligesom det var tilfældet i 2020.

Dermed er tallene fortsat på et lavere niveau end i 2015. Her modtog kommunerne knap 10.600 flygtninge.

Siden er antallet faldet år for år. I 2016 faldt det til omkring 7200, og året efter faldt det videre til cirka 2100.

I 2018 og 2019 lå niveauet ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet på henholdsvis 840 og 730.

Antallet har betydning for integrationen

Udlændingestyrelsens vurdering af det kommende års antal flygtninge bruges blandt andet til at prøve at forudse den integrationsindsats, som kommunerne skal levere det kommende år.

Selv om den årlige vurdering af næste års antal kommer omkring 1. maj, er det først midt på året, at udlændinge- og integrationsministeren træffe beslutning om eventuel modtagelse af kvoteflygtninge.

Det betyder, at eventuelt genbosatte flygtninge som følge af ministerens beslutning midt på året ikke er regnet med i vurderingen fra Udlændingestyrelsen.

Ministeren, Mattias Tesfaye (S), erklærer sig i første omgang tilfreds med det forventede antal.

»Vi har rekordlave asyltal for tiden. Det betyder også et lavt antal flygtninge, der skal integreres i kommunerne. Og det er godt«, siger han i pressemeddelelsen.

»Jo færre der kommer til for eksempel Kalundborg, jo nemmere er det for kommunen at få dem i arbejde og få dem til at lære dansk. Antallet har betydning for integrationen«.

