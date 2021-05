Tusindvis af unge må undvære fodboldstævnet i år

Festival efter festival har opgivet sommeren 2021, efter en ny plan for yderligere genåbning af Danmark blev vedtaget natten til tirsdag.

Men ikke kun festivalerne må se sig slået af et forsamlingsforbud på 2.000 – opdelt i hold af 200 – for udendørs arrangementer med stående gæster. Også de to store fodboldstævner for ungdomshold fra hele verden Vildbjerg Cup og Dana Cup har nu aflyst.

»Mange muligheder er i den seneste tid blevet vendt, men nu, hvor det er slået fast, at vi ikke må afvikle en turnering, som indebærer overnatning, har vi kun én ting at gøre, nemlig at aflyse og gå i gang med at forberede Dana Cup 2022«, siger direktøren for Dana Cup, Jette Andersen, i en pressemeddelelse.

Stævnerne skulle have været afholdt i den sidste uge af juli 2021, men den nye genåbningsplan betyder, at stævnerne ser sig nødsaget til at aflyse.

Fra 21. maj til 1. august må maksimalt 2.000 mennesker – opdelt i sektioner af 200 – mødes til udendørs arrangementer.

Når der fra 14. juni åbnes for udendørs sommerlejre og stævner med overnatning bliver det med højest 500 deltagere. Derfor har Vildbjerg Cup, hvor der i 2019 deltog 19.000 spillere, trænere og pårørende, og Dana Cup, der normalt har omkring 20.000 deltagere, valgt at aflyse.

Et dyrebart stævne

De to stævner er kendt for ikke bare at være en stor social begivenhed for deltagerne. Det er også en vigtig social og økonomisk begivenhed for lokalmiljøernes foreninger og klubber, når ungdomshold fra hele verden kommer til Hjørring og Vildbjerg ved Herning.

I 2015 viste en undersøgelse foretaget af Visit Danmark og Epinion, at Dana Cup skabte en turistomsætning på 179 millioner kroner i og omkring Hjørring.

Selvom omsætningen udebliver i år, er begge turneringer fortrøstningsfulde og gør sig allerede nu klar til sommeren 2022.

»Vores helt store udfordring er opretholdelse af frivilligskaren. Dana Cup er totalt afhængig af de cirka 2000 frivillige, der leverer arbejdskraften, så vi kan tage ordentligt imod de 20.000 unge fodboldspillere«, siger Jette Andersen, der er direktør for Dana Cup.