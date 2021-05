Roskilde Festival, Northside og en lang række andre aflyser

Festivalerne falder på stribe.

Den nye genåbningsplan, der har sat en begrænsning på 2.000 deltagere frem til august, har allerede fået Roskilde Festival, Northside, Tinderbox og mange andre til at kaste håndklæder i ringen og melde aflyst.

Aflysningerne vækker stor ærgelse blandt arrangørerne.

»Vi er knuste over ikke at kunne samles til vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som coronakrisen har ødelagt for så mange«, skriver Roskilde Festival på sin hjemmeside.