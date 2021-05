Vaccinefirma lagt ned af danskere på jagt efter skrottede coronavacciner

Danskerne vil gerne vaccineres med de ellers skrottede coronavacciner. Det oplever de hos Practio, en af de vaccinationsvirksomheder, som har givet tilsagn om, at de vil stikke danskere med vaccinen fra enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

»Vi bliver bestormet. Vi laver rejsevacciner, og lige nu bliver mange tider booket. Når vi så taler med folk, er det ofte en coronavaccine, de vil have. Det tager faktisk tiderne fra dem, som rent faktisk skal have en rejsevaccine. Vi får også opkald på vores hotline om det«, siger medstifter Jonas Nilsen, som dog forklarer, at de ikke har registreret præcis hvor mange.

Virksomheden har regnet ud, at de vil kunne gå i gang med at vaccinere danskere, 14 dage efter at ordningen kommer på plads, men ifølge Jonas Nilsen har det indtil videre lange udsigter.

»Der er så stor uklarhed og usikkerhed om opgaven, at vi nærmest er handlingslammede. Det er svært som virksomhed at løse en opgave, når man ikke ved, hvad den opgave er«.