I dag får vi at vide, hvor dyrt det bliver for Skattestyrelsen, hvis High Courts afgørelse står ved magt

Sagen kort

Sagerne om udbytteskat

Skattestyrelsen har lagt sagt en mod 545 personer og selskaber i otte lande, i forsøget på at få så mange som muligt tilbage af de mindst 12,7 milliarder kroner, som statskassen mistede i den formodede svindel med udbytteskat fra 2012 til 2015.

Danmark har allerede brugt en milliard kroner i advokatomkostninger på sagen, og den samlede pris ventes at overstige 2,4 milliarder kroner.

Den største af de mange sager føres i England mod flere end 100 sagsøgte. Her har dommeren efter tre års forløb netop afvist at lade sagen fortsætte, fordi den efter engelsk lov er et misbrug af engelske domstole. Skattestyrelsen vil anke afgørelsen, som – hvis den står fast – kan få betydning for Skattestyrelsens tilsvarende sager i USA, Malaysia og Canada.

Sideløbende med de civile erstatningssager har Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet rejst tiltale mod foreløbig otte personer for groft bedrageri efter straffeloven.





