Ung mand straffes med fængsel for at køre 15-årig ihjel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var nat og tæt tåge, da en bilist sidste efterår ville foretage en overhaling på Grindstedvej i Billund.

Men i forbindelse med overhalingen natten til den 20. september kørte han frontalt ind i en 15-årig dreng, der kom kørende på knallert. Drengen mistede livet.

Onsdag er den 22-årige bilist ved Retten i Kolding blevet idømt et år og fire måneders ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab. Desuden er han frakendt førerretten i fem år.

Det oplyser specialanklager Pernille Moesborg.

»Han blev dømt for, at der blev foretaget en overhaling i tæt tåge, og at det var særlig hensynsløs kørsel. Og at han derved uagtsomt havde forvoldt den unge mands død, og at det var under særligt skærpende omstændigheder«, siger hun.

Manden erkendte sig skyldig i uagtsomt manddrab, men han nægtede, at det var under særligt skærpende omstændigheder. Han mente heller ikke, at der var tale om hensynsløs kørsel.

En sag, der ses alvorligt på

Manden har i retten selv forklaret, at han ikke var ved at overhale, men at der var noget på vejen, som han ville undvige, og at han derfor endte i den modsatte vognbane.

Specialanklageren argumenterede i retten for, at det skulle koste den 22-årige mellem halvandet års fængsel og et år og ni måneders fængsel.

Hele straffen er ubetinget, hvilket betyder, at den 22-årige skal afsone den.

Manden er ikke dømt for noget lignende tidligere, og han har gode personlige forhold. Det kan typisk tale for en betinget eller delvist betinget straf

I denne type sager er det dog ifølge Pernille Moesborg almindeligt at give ubetingede straffe.

»Det viser også, at det her er noget, der bliver set meget alvorligt på«, siger hun.

Den 22-årige skal betale 75.000 kroner til hver af drengens forældre, og derudover skal han betale 45.000 kroner til at dække omkostninger til drengens begravelse.

Han overvejer, om han vil anke dommen til landsretten.

ritzau