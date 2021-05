Efter smertegrænsen blev nået og kommunen lukket: Restaurant må se langt efter mere end 1.000 bordbestillinger

Restauratør Christina Rud på Rungsted Kro havde allerede fredag formiddag afbestilt leverancen af varer til weekenden. Beskeden om endnu en nedlukning var ganske vist ikke kommet endnu, men Christina Rud frygtede, at det ville ske, da hun dagligt følger smittetallene nøje.

»Det har store konsekvenser for kroen, for økonomisk set kan vi ikke køre rundt med en takeawayløsning. Og så er det et super dårligt tidspunkt. Vi havde en travl periode foran os med både mors dag på søndag og Kristi himmelfartsdagene i næste uge, som vi nu går glip af. Vi kommer til at skulle aflyse over 1.500 bordreservationer. Dertil må vi aflyse 3 begravelser. Det, synes jeg, virkelig er synd for de pårørende«.

Og ganske rigtigt. Klokken 12.30 fik Hørsholm Kommune beskeden, incidenstallet var 270, når der er korrigeret for de mange tests, der er foretaget blandt de knap 25.000 indbyggere. Kommunen skal lukke ned fra lørdag.

Hørsholm er dermed den første kommune, som må lukke ned efter de ny regler for automatiske nedlukninger. Reglerne blev slækket for en uge siden, efter kritik af at nedlukningerne var meningsløse og vilkårlige.

Efter de ny regler er grænsen for nedlukning af kommuner hævet, så der ikke lukkes ned ved 200, men ved 250 smittetilfælde per 100.000 borgere. Også kravene til nedlukningen af sogne blev lempet, ligesom der blev mulighed for, at skoler og ungdomsuddannelser i særlige situationer kan undtages.