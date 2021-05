Nyhedsanalyse: Skat tabte et slag, men Sanjay Shah er ikke frikendt

Medarbejder 1: »Jeg har lige foretaget en søgning på Elysium Global, og Sanjay Shah er direktør for virksomheden«.

Medarbejder 2: »Skørt. Jeg mener, hvad handler alt det her om?«.

Medarbejder 1: »Aner det ikke, men jeg tror, det bedste er at tage pengene og bare glemme det hele«.

Telefonsamtalen mellem to medarbejdere hos et lille børsmæglerfirma, Sapien Capital i London, foregik 29. oktober 2015. Sapien havde handlet danske aktier for mange milliarder på vegne af 166 forskellige klienter i forskellige lande.

Nu rykkede de for betalingen, næsten 12 millioner kroner, og det viste sig, at én mand, Sanjay Shah, britisk statsborger med bopæl i Dubai, ville betale regningen for alle 166 kunder gennem sit selskab Elysium Global. De to medarbejdere undrede sig, det så mystisk ud. Men de tog imod pengene og forsøgte at glemme, hvad de havde været involveret i.