»Det er fuldstændig vanvittigt«: Unge siger op på café, fordi de tjener langt mere som coronapodere

Coronatest

Løn i testcentrene

Copenhagen Medical har cirka 8.500 ansatte på testcentrene i Region Hovedstaden og på Bornholm. Her tjener podere 187 kr. i timen plus tillæg for aften- og weekendarbejde, mens de administrative ’værter’ tjener 155 kr. i timen plus tillæg.

I januar, hvor firmaet varetog et andet testudbud, lå lønnen på 240 kr. i timen plus tillæg.

Falck har cirka 2.000 ansatte til at pode. De varetager kviktest i Region Midt, Sjælland og Nordjylland. Her er poderne ansat i henhold til en overenskomst for timelønnet redderarbejde, hvilket giver en timeløn på 179 kr. i timen plus tillæg og pension.

Vis mere