Ministre på pressemøde: Derfor foretager regeringen en kovending og henter børn og mødre hjem fra fangelejre i Syrien

Efter stort politisk pres vælger regeringen at ændre holdning i sagen om de danske mødre og børn, der sidder i fangelejre i Syrien.

Regeringen vil nu arbejde for at hente tre danske mødre og deres i alt 14 børn hjem til Danmark.

Derudover ønsker regeringen at hente yderligere fem børn med dansk tilknytning til Danmark, men uden deres mødre. Det vil kræve, at mødrene giver samtykke til det, hvilket de ikke har gjort.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) tirsdag aften på et pressemøde i Udenrigsministeriet i København.

Til spørgsmålet om hvorfor regeringen nu åbner for at hjemtage kvinder fra syriske fangelejre, når det tidligere er blevet klart afvist, svarer justitsminister Nick Hækkerup (S):

»Det, vi har sagt, er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Det kan vi ikke uden mødrene, lyder det fra taskforcen. Derfor har vi fået PET til at vurdere, hvad der var bedst for Danmarks sikkerhed.

Samtidig fastholder han, at situationen er ændret efter taskforcens vurdering.

PET: Umuligt at hente børnene hjem uden mødrene

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har lavet en sikkerhedsmæssig vurdering af kvinderne og børnene i de syriske fangelejre - en såkaldt task force.

Det er blandt andet undersøgt, om det vil være muligt at hente børnene hjem uden mødrene. Det vurderes, at det ikke er realistisk. Det siger Finn Borch, der er chef for PET.

Konklusionen er også, at børnene er særligt udsat for radikalisering. Derfor skal børnene hentes hjem, lyder det fra regeringen.

Ifølge socialminister Astrid Krag (S) vil der være en særlig indsats klar til børnene, når de kommer til Danmark.

»De her mødre har sikret de værst tænkelige vilkår for deres børn. Derfor vil vi naturligvis stå klar med en massiv, bred indsats, når børnene kommer til Danmark. Det indebærer blandt andet en antiradikaliseringsindsats«, siger hun.

Støttepartierne har presset regeringen

Historien kom tidligere tirsdag frem i adskillige medier.

Regeringen har længe været presset af sine støttepartier, især Radikale og Enhedslisten, for at hjemtage børnene og mødrene fra fangelejrene al-Hoj og al-Roj, hvor de bor under problematiske forhold.

Enhedslisten har flere gange udtrykt, at partiets tillid til Jeppe Kofod (S) kunne ligge på et meget lille sted.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange sagt, at hun ikke ville have mødrene og deres børn hjem.

Det skyldes, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark.

Varetægtsfængsling venter mødrene

Mødrene, der som danske statsborgere har ret til at vende tilbage til Danmark, skal heller ikke forvente en varm velkomst, hvis de vil tilbage.

»De skal stå til ansvar for deres handlinger, og de vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter deres fødder på dansk jord«, siger Nick Hækkerup.

I marts nedsatte et bredt flertal i Folketinget en taskforce med navnet Task Force Evakuering til at komme med anbefalinger til, hvad der skulle ske med mødrene og deres børn.

Taskforcens anbefalinger har indgået i regeringens vurdering, herunder en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Ritzau