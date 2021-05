Anders Bæksgaard: »Timingen er helt off og noget nær den værst tænkelige«

Det har været en hård uge for regeringen. Presset på regeringen vokser, og senest måtte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) torsdag aften begive sig ud på en retræte om et nyt udrejsecenter på Langeland, blot halvandet døgn efter, at han havde annonceret de nye planer. SF og blå blok nægtede nemlig at støtte det.

»Regeringen har lavet en kæmpe brøler og ikke taget sine støttepartier i ed. SF blev briefet 24 timer før udmeldingen. De var ikke interesserede i, at der skulle ligge en udrejsecenter på Langeland og synes i øvrigt, at det var stærkt provokerende at regeringen så egenrådigt bare beslutter, hvor det skulle placeres«, forklarer Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

»SF har en god portion byrådsmedlemmer og en borgmester i Syddanmark, og dem er de ikke interesseret i at genere frem mod et kommunalvalg. Så der går partipolitisk spil og interesser i forløbet, og nu bider det regeringen bagi«.