Hver uge klager soldater og civile i forsvaret over et muligt tilfælde af kønskrænkende adfærd, pengefusk og dårligdomme

En stigning på 150 procent i antallet af henvendelser til forsvarets whistleblower ordning er udtryk for en god kulturændring. Udvikling viser, at de ansatte i forsvaret nu henvender sig, så sagerne bliver undersøgt i stedet for, at de ligger og ulmer, mener forsvarsminister Trine Bramsen.