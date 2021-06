Forslagene i hans venstre hånd »straffer nogle mennesker, som i forvejen er bagud på point«

Unge under 30 år, der lider af en eller flere psykiske lidelser, skal give afkald på godt og vel 4.000 kroner i månedlig kontanthjælp, samtidig med at de særlige satser, som mange psykisk syge unge i dag får som tillæg, også skal afskaffes.

Det er i hvert fald anbefalingen fra Ydelseskommissionen, som regeringen i december 2019 nedsatte for at nytænke det danske ydelsessystem, som blandt andet indeholder kontanthjælp, SU og boligstøtte. Mandag landede en 314 sider lang beretning, som anbefaler et helt nyt kontanthjælpssystem, der er »mere gennemskueligt«.

Mens udspillet fra flere sider får ros for at afskaffe kontanthjælpsloftet, løfte børnefamilier ud af fattigdom og i det hele taget at gøre systemet mere enkelt, kritiserer flere parter nu den del af Ydelseskommissionens anbefaling, der sætter unge med psykiske lidelser i samme bås som alle andre kontanthjælpsmodtagere.