Advokat i ny sag om dobbeltstraf: »Man prøver lige lykken med hende, og det synes jeg ikke er rimeligt«

Anklagemyndigheden har onsdag opgivet at få afprøvet landsrettens afvisning af at anvende dobbeltstraf mod en coronademonstrant i Højesteret.

Onsdag udløb fristen for at søge bevilling til en prøvelse i Højesteret af Østre Landsrets afgørelse fra 19. maj, hvor retten for første gang underkendte, at paragraf 81 d om dobbeltstraf til coronarelateret kriminalitet kunne bruges mod en 24-årig demonstrant, som kastede med sten, da han deltog i en Men In Black-demonstration 9. januar.