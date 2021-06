Forstå konflikten: Hvorfor er forskerne og politikerne sure på hinanden?

Det begyndte med et debatindlæg i Berlingske. Så fulgte en slettet rapport og et kulturudspil fra Dansk Folkeparti. Her får du et overblik over konflikten mellem forskere og politikere, som går forud for det åbne brev til forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):

September 2020

14 forskere skriver i et debatindlæg i Berlingske, at de oplever et stigende pres på forskningsfriheden, der vækker minder om »70’ernes politiserede universiteter«. Presset skyldes især identitetspolitik og »forskeraktivister, der forkaster idealer om værdifri forskning og eksplicit ønsker at stille deres virke til rådighed for ekstern aktivisme«, lyder det.