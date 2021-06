»Det mest nærige, smålige og hykleriske, jeg har set i nordisk politik i lang tid«

Beskeden fra den norske topdiplomat og socialdemokrat til de danske politikere var formuleret med så sylespids, indigneret og uvenlig adresse til de danske politikere, at enhver ved læsning af de blot 33 ord kunne spotte, at her var noget vigtigt på spil.

»Hi, Danish politicians«, skrev Jan Egeland i et tweet med et link til en artikel i Financial Times. Som mange andre af verdens mainstream-medier beskæftigede det britiske dagblad sig i sidste uge med vedtagelsen af den danske regerings forslag om etablering af et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa, hvor asylansøgere skal sendes til og bagefter opholde sig. Også hvis asylbehandlingen fører til anerkendelse som flygtninge.

Nordmanden sendte et par afklarende spørgsmål i retning af Slotsholmen: