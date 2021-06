Norsk socialdemokratisk nestor: Danmark er nu et skrækeksempel

Loven om oprettelse af et modtagecenter uden for Europa til at huse asylansøgere til Danmark strider så fundamentalt mod menneskerettigheder, international ret og socialdemokratiske solidaritetsprincipper, at Danmark kan se frem til at blive fremhævet som et skrækeksempel på linje med Ungarn fremover.

Sådan lyder meldingen fra generalsekretær Jan Egeland fra den norske flygtningeorganisation NRC, der har en omfattende karriere bag sig i toppen af internationalt diplomati og Arbeiderpartiet i Norge.