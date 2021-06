Forsker: Venskabet er på vej til at »overhale« kærligheden

Corona har betydet færre, men vigtigere venner. Sådan svarer danskerne i en ny Megafon-måling om venskaber under pandemien.

Knap fire ud af 10 danskere har oplevet, at deres venskaber er blevet vigtigere eller meget vigtigere som følge af tiden med corona. 59 procent ser ingen ændring, og kun 4 procent mener, at deres venner blev mindre vigtige. Blandt folk i alderen 18-29 år svarer lige godt hver anden, at venskaberne er blevet vigtigere.

En forklaring er, at pandemiens nedlukninger og krav om, at vi skulle se så få som muligt, har fået os til at rydde op, siger kultursociolog Ida Wentzel Winther, som blandt andet betegner coronatiden som et »selvfølgelighedsbrud«.