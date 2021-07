Tredje led er for meget: Erhvervsliv vil have lempet isolationskrav for Delta-variant

Dansk Erhverv mener, at det er ude af proportioner, at man skal isolere i tredje led, hvis en person testes positiv for Delta-varianten af coronavirus.

»Vi mener, at det er disproportionalt i forhold til den smittesituation, vi står i, siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

Han mener, at det har for store konsekvenser, hvis eksempelvis alle tjenere på en restaurant kommer i isolation.

Når en person konstateres smittet med Delta-varianten, skal der isoleres ud i tredje led. Det betyder, at både nære kontakter til den smittede person samt nære kontakter til disse nære kontakter skal isoleres.

Ifølge TV 2 har Styrelsen for Patientsikkerhed fra 23. til 30. juni bedt i alt 8803 nære kontakter og deres nære kontakter om at gå i isolation på grund af tilknytning til 393 smittede med en særlig variant, primært Delta.

»I en servicesektor, der i forvejen er udfordret af mangel på hænder, er der ganske mange, der må blive hjemme på grund af den her karantænemodel«, siger Lars Ramme Nielsen.

»Der er afgjort grund til at være forsigtig, men det er virus’ natur at mutere. Så længe smittetallene er så lave, så kan vi monitorere smitten og agere, når det er nødvendigt«, siger han.

Flere tests i stedet

Han mener, at man i stedet bør teste i tredje led.

»Der er jo et velfungerende testsystem i Danmark, og der kunne man starte med at have det som krav, at man fik taget PCR-test hurtigst muligt«, siger han.

Han fortæller, at folk i erhvervslivet er bekymrede for, om deres medarbejdere kommer i isolation.

»Mange frygter, at hele butikker, hele hoteller, hele restauranter bliver lagt ned og må lukke i en periode«, siger han.

Delta-varianten stammer fra Indien og udover at være særdeles smitsom, vurderer Statens Serum Institut, at den kan medføre et mere alvorligt sygdomsforløb end de øvrige kendte coronavarianter.

253 ansatte og elever på Grønnemose Skole i Søborg blev onsdag sendt hjem, fordi en elev var smittet med Delta-varianten. Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at mellem 16,2 og 25,3 procent af smittetilfældene i Danmark er med Delta-varianten.

ritzau