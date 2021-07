Gruppeformand for RV: »Spørger du mig, om jeg helst ikke ville bygge på Amager Fælled, så er svaret et stort rungende ja«

»Det her foreløbige medhold bringer da et smil frem på mine læber. Det må jeg sige«.

Sådan lyder det fra Mette Annelie Rasmussen, radikal teknik- og miljøordfører på Københavns Rådhus, da hun forholder sig til Planklagenævnets afgørelse om øjeblikkeligt at indstille opførelsen af boligblokke på Amager Fælled.

»Det er vigtigt, at vi får undersøgt det her til bunds. Jeg synes, at Planklagenævnet giver en mulighed for at få undersøgt, om byggeriet er på den rigtige side af de forskellige forordninger og direktiver, som vi har tilsluttet os som nation«.