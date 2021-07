Tidligere PET-chef: Bryd tabuet. Fortæl danskerne om truslen fra udenlandske spioner

Spionagetruslen mod Danmark er langt mere omfattende end for blot få år siden, og politikerne bør derfor italesætte truslen for at skabe bevidsthed bredt i samfundet. Det siger tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) gennem syv år Jakob Scharf.

»Moderne spionage handler i langt højere grad om at indhente oplysninger, der har en kommerciel eller forskningsmæssig værdi. Især Kina har en enorm appetit og er interesseret i alt, hvad landet kan få fingre i. Man går ikke nødvendigvis efter de største hemmeligheder. Man går efter det hele. Og på grund af terrortruslen har vi herhjemme slet ikke haft nok fokus på spionagetruslen, og hvad vi som samfund vil gøre ved det«, siger Jakob Scharf, som i dag er direktør i den private efterretningsvirksomhed Certa Intelligence.

Den tidligere PET-chef er et af få mennesker, som har haft fuld indsigt i tjenestens viden om den ofte usynlige spionagetrussel, der er rettet mod Danmark fra udlandet. Og han får opbakning fra sin gamle arbejdsplads.