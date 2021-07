70.000 sygeplejersker kan nu blot vente på, at regeringen kommer hjem fra sommerferie

I en konflikt på arbejdsmarkedet er arbejdstager og arbejdsgiver hinandens direkte modparter. Sådan er det også i sygeplejerskernes konflikt – på papiret. Men i realiteten står kampen nu mindre mellem sygeplejerskerne og deres arbejdsgivere i kommuner og regioner. KL og Danske Regioner ligner nu de rene statister, mens hovedrolleindehaverne i konflikten reelt er sygeplejerskerne og politikerne på Christiansborg.

Sygeplejerskernes fagforbund, Dansk Sygeplejeråd med formand Grete Christensen i spidsen, koncentrerer sig uendelig lidt om at forhandle en overenskomstaftale med arbejdsgiverne. Der foregår ikke reelle forhandlinger. I stedet har sygeplejerskerne deres fokus på at udnytte strejke-våbnet til at lægge mest muligt pres på regeringen. Håbet er, at et lovindgreb i konflikten bliver så fordelagtigt som muligt for sygeplejerskerne, og at der kommer et tydeligt politisk signal om, at det for fremtiden skal være mere lukrativt – i kroner og øre – at være sygeplejerske.

Men sygeplejerskernes hovedargument – at de har været lønnet for lavt siden tjenestemandsreformen i 1969 – indbefatter uundgåeligt også andre faggrupper, som traditionelt har været kvindedomineret. Derfor er det mere end svært at se, hvordan politikerne skal kunne give ekstra lønkroner til sygeplejerskerne specifikt. For hvad så med sosu’erne, jordemødrene og pædagogerne? Sygeplejerskernes grundfortælling ser med andre ord ud til at have gjort det vanskeligere for dem at få en større pose penge til dem selv.