Tidslinje: I seks år har han været under mistanke – nu begynder sagen mod Messerschmidt

Morten Messerschmidts europaparlamentariske kollega og partifælle Rikke Karlson melder sig ud af Dansk Folkeparti efter uoverensstemmelser med Morten Messerschmidt. Hun begrunder udmeldelsen med, at Messerschmidt har nægtet hende indsigt i budgettet for de to EU-fonde Meld og Feld, som begge er medlemmer af.

Europaparlamentet beslutter sig for at kigge nærmere på sagen om budgetterne i Meld og Feld. De finder, at der er blevet brugt EU-midler til at føre valgkamp i Danmark. Det strider imod de europæiske regler. Dansk Folkeparti bliver derfor bedt om at betale 2,9 millioner kroner til EU. Partiet har siden betalt 1,6 millioner kroner tilbage.