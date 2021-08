Messerschmidt i retten: »Det fungerer sådan, at der kommer en bunke af papirer, som jeg så skriver under«

Morten Messerschmidt har smidt sin grå habitjakke og sidder dybt koncentreret i Retten i Lyngby med sin kuglepen og tilføjer de sidste noter i en bunke af papirer.

Frokostpausen til mandagens byretsmøde er snart slut. Messerschmidt er det første vidne, der er på programmet. En afhøring, Dansk Folkeparti-politikeren har erklæret, at han har set frem til. Nu over for den dommer, der efter fem års undersøgelser skal tage stilling til den såkaldte Meld- og Feld-sag, hvor Messerschmidt sidder tiltalt for fusk med EU-midler og dokumentforfalskning.