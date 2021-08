Livreddere advarer: Mørkklædte svømmere giver risiko for ulykker

Flere har fået øjnene op for, at man kan bruge fritiden på svømning i havet.

Men mange klæder sig i mørkt badetøj eller våddragter, og det giver anledning til farlige situationer, advarer Trygfondens Kystlivredning og Søsportens Sikkerhedsråd om.

Svømmerne er svære at se for sejlbåde eller andre større fartøjer, der også er ude på vandet, fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef hos Trygfondens Kystlivredning.

»Der er masser, der trækker i vandet, og de er rigtigt svære at få øje på - også for vores livreddere«, siger Anders Myrhøj.

»Folk svømmer gerne ret langt ud fra kysten i håb om at kunne træne i fred. Derude er der andre brugere, som jetski, robåde og sejlbåde, som man kan komme på tværs af«, advarer han.

»Så kan der opstå nogle farlige situationer«.

Han fortæller, at der for tiden også er flere svømmere, der træner op til stævner, og det giver øget trafik i vandet.

Nogle havsvømmere krydser havneindsejlinger, hvor der er meget trafik.

»Det er lidt ligesom at gå over fodgængerfeltet, hvor man skal se sig for, inden man bevæger sig ud i det. Det har været tæt på direkte oversejlinger den seneste tid«, siger Anders Myrhøj.

Derfor bør svømmere gøre opmærksom på sig selv med farverigt badetøj.

»Ligesom havbøjer, der har meget synlige farver, så handler det om at blive set, og det gør man altså ikke, hvis man er helt grafitgrå eller sort, som 98 procent af alle våddragter er«.

Han understreger, at sejlere også har et ansvar for at undgå de farlige situationer, men at det kan være svært at se svømmerne ude i vandet.

Anders Myrhøj opfordrer også til, at man henvender sig til livredderne inden et dyp i vandet for at gøre opmærksom på sig selv.

Dermed har livredderne bedre chancer for at holde øje med potentielt farlige situationer.

ritzau