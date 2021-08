Ny drejning: S og V er klar til at evakuere tolke fra Afghanistan til Danmark

Afghanske tolke, der har patruljeret side om side med danske soldater i Afghanistan, og andre lokalt ansatte skal evakueres og have mulighed for at søge asyl i Danmark.

Sådan lyder det fra både den socialdemokratiske regering og Venstre. Dermed mener et bredt politisk flertal nu, at Danmark er forpligtet til at følge i amerikanske og britiske fodspor og sørge for at bringe lokalt ansatte afghanere i sikkerhed uden for Afghanistan, efter at de vestlige styrker med USA i spidsen har trukket sig ud af krigen i det centralasiatiske land.