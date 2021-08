»Jeg mener sådan set, at vi tabte krigen«

Jakob Ellemann-Jensen har i de sidste par uger med gru fulgt med på et interaktivt kort, som viser Taleban-styrkernes hastige offensiv over størsteparten af Afghanistan. Herunder ikke mindst fremmarchen i Helmand-provisens hovedby, Lashkar Gar, hvor mange danske soldater faldt i 00’erne i hårde kampe med Taleban-bevægelsen. I dag virker det som et spørgsmål tid, hvornår Lashkar Gar er på Taleban-hænder.

»Det har jeg det skidt med. Noget af det er noget følelsesmæssigt. Jeg har også mistet kammerater i Afghanistan. Det giver en følelse af, at det har været forgæves. Om det hele nyttede. Jeg klynger mig til, at det har gjort en forskel. Men det er smerteligt. Slet ikke sjovt at se på«, siger Jakob Ellemann-Jensen.