Sådan vil Venstre finde penge til klimaet

Venstre ønsker at sænke dagpengesatsen markant for nyuddannede. Det siger formand Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske. De 1,7 milliarder kroner, der årligt vil kunne spares, skal i stedet øremærkes til klimaet gennem et »permanent grønt råderum«.

Konkret vil Jakob Ellemann-Jensen sætte dagpengesatsen ned fra 15.844 kroner om måneden til 11.600 kroner for en forsøger. For en ikkeforsøger vil beløbet skulle gå fra 13.815 kroner til 9.555 kroner. Ud over milliardbesparelsen vil forslaget også betyde, at arbejdsudbuddet øges med 5.700 personer ifølge den liberale tænketank Cepos, der har regnet på forslaget.

Ellemann-Jensen ønsker samtidig at skabe bedre incitament for at komme hurtig i job som nyuddannet.

»Vi er nødt til at have et mere rimeligt niveau for dagpenge for nyuddannede, så vi tilskynder de unge mennesker til at komme ud på arbejdsmarkedet og gøre en indsats – også selv om det første job måske ikke lige præcis er det, man drømmer om«, siger Venstre-formanden til Berlingske.

»Der er noget skævt i, at den største indtægtsstigning, som mange oplever i tilværelsen, er, når man går fra SU til dagpenge. Sådan skal det ikke være«, tilføjer han.

DI: Spændende forslag

Med forslaget vil Venstre sætte sig i spidsen for en borgerlig klimapolitik.

»Den grønne omstilling kommer ikke uden omkostninger. Vi skal have penge at investere, og dem kan man groft sagt enten finde gennem skattestigninger, forringelser af velfærden eller reformer – og der foretrækker jeg absolut det sidste«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hos Dansk Industri kalder viceadministrerende direktør Kim Graugaard forslaget for »spændende«.

»At sikre mere arbejdskraft på et rødglødende arbejdsmarked og at realisere en markedsbaseret grøn omstilling er øverst på virksomhedernes prioriteringsliste, og derfor er det fornuftigt at se på en lavere dimittendsats som et muligt redskab til at komme tættere på målet«, siger han i en skriftlig kommentar.

Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet udgør nyuddannede hver fjerde af alle dagpengemodtagere. I 2018 var der 20.550 nyuddannede på dagpenge, og det er en markant stigning i forhold til 6.150 i 2008.

