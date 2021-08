Anders Fogh: Der er virkelig for alvor gået udlændingepolitik i den sag her

For 20 år siden sad Anders Fogh Rasmussen i statsministerstolen, da danske tropper blev sendt til Afghanistan. I dag er situationen i landet både kaotisk og ubærlig. Fogh holder fast i, at strategien der lå til grund for at gå ind i Afghanistan, var den rigtige, men er hård i sin kritik af de igangværende evakueringer.