Dansk Folkeparti retter nu en hård kritik med fornyet styrke mod den byretsdommer, Søren Holm Seerup, der som retsformand i Retten i Lyngby i fredags idømte næstformand Morten Messerschmidt et halvt års betinget fængsel for den såkaldte Meld-sag.

Partiet mener at have fundet yderligere dokumentation for, at dommerens habilitet i sagen måske kan betvivles.