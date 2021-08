Khader tvunget til at forlade sit parti: »Med de nye anklager er alvoren mere end bekræftet«

Naser Khader er blevet presset til at trække sig fra Det Konservative Folkeparti.

Det skriver folketingspolitikeren på Facebook stort set samme tid, som partiets formand, Søren Pape Poulsen, oplyser, at en advokatundersøgelse af anklagerne mod Khader er afsluttet.

Det gør formanden på de konservatives sommergruppemøde.

Søren Pape Poulsen fortæller, at advokatundersøgelsen har gransket anklagerne mod Khader om seksuelle krænkelser via udsagn fra 7 kvinder og 17 vidner. Samt at begge parter er blevet hørt.

»Der er tale om en grundig undersøgelse, som har kørt hen over sommeren«, siger Søren Pape Poulsen.

Undersøgelsen har budt på ikke tidligere kendte anklager, fortsætter formanden.

»Med de nye anklager er alvoren mere end bekræftet. Den seneste sag er fra 2017«, fortæller Søren Pape Poulsen.

Konsekvensen af undersøgelsens konklusioner er en eksklusion af folketingsmedlemmet.

»Jeg indstillede i går til forretningsudvalget, at Naser Khader skulle ekskluderes af K. Det var der enstemmig opbakning til«, siger Søren Pape Poulsen.

»En enig folketingsgruppe har tilkendegivet, at de er enige i beslutningen«, tilføjer formanden.

På Facebook skriver Naser Khader i et opslag, som har har offentliggjort på præcis klokkeslættet, hvor hans formand indledte et pressemøde, at han har meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti.

»Det gør jeg med et blødende hjerte«, skriver han og fortsætter:

»En række kvinder har fremsat beskydninger mod mig. Det har fået mit parti til at meddele mig, at jeg ikke længere kan være medlem«.