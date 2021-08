»Det er helt forfærdeligt, at man ikke tænker så vigtig en del af vore liv ind i byudviklingen«

Interessen er der. Det er mulighederne ikke.

Det handler om idrætsforeningerne, som især i Storkøbenhavn har mange på venteliste, men ingen steder at gøre af de interesserede. Der er simpelt hen mangel på sportshaller, boldbaner og svømmeanlæg til alle dem, der gerne vil motionere. Det viser en undersøgelse fra DGI, Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Den viser, at omkring halvdelen af idrætsforeningerne i Storkøbenhavn har ventelister. For hver femte forening gælder det, at ventelisterne tilmed er lange. Det kan føre til, at nogle for eksempel helt lukker for indskrivninger, eller at det kan skræmme interesserede væk, advarer orgsanisationen.