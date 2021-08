39-årig fængslet for knivstikkeri i lysken

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 39-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet frem til 15. september for et knivstikkeri på en adresse fredag i Ingstrup i Vendsyssel.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Da politiet ankom fredag, fandt de en 23-årig mand, der var blevet stukket med kniv i lysken, og en 39-årig mand, der var blevet stukket i underarmen.

»En 39-årig mand blev også anholdt på adressen. Han er den formodede gerningsmand. Han havde også fået skader - formentlig efter slag med et baseballbat«, skrev Nordjyske fredag.

Han blev efterfølgende kørt på Aalborg Universitetshospital med skader i baghovedet og på armen.

Den 23-årige mand, der blev stukket i lysken, er meldt i kritisk tilstand og har været på operationsbordet.

Lørdag morgen sagde vagtchefen ved Nordjyllands Politi, at den 23-årige er blevet færdigopereret og ligger til observation. Det er lørdag eftermiddag stadig småt med nyt om hans tilstand.

Motivet for tumulten er også fortsat ukendt. Vagtchef Torben Larsen fortalte fredag aften, at politiet ikke havde haft mulighed for at afhøre de indblandede personer.

»Det er foregået i noget drikkelag, og de har været stærkt berusede, og derfor går der noget tid«, forklarede han.

ritzau