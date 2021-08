Uden for citat: Lærer--konflikten fra 2013 spøger stadig i regeringen og blandt støttepartierne

Nej.

Journalister behøver ikke engang at spørge statsministeren om, hvorvidt hun vil sige noget om sygeplejerskernes konflikt, som nu er gået ind i sin tredje måned. Det vil Mette Frederiksen ikke. Slet ikke. Og for at ingen skal være i tvivl om, at lige præcis det vil hun ikke tale om, kan hun finde på at indlede en samtale med en journalist med at understrege netop det.

Sådan er spillet. Statsministre siger ikke noget om faglige konflikter – endsige indgreb i faglige konflikter – før den dag, de rent faktisk griber ind. Så falder ordene.