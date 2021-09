»Der må være grænser«: Men det er der ikke altid på Klausdalsbrovej 1

År efter år kritiseres PET for at gemme oplysninger i strid med loven, men problemet består ifølge spiontilsyn. Det er et kulturproblem i politiet, mener professor. Partileder anklager kolleger for at slå ring om tjenesten på bekostning af danskernes retssikkerhed.