Klokken 23.47 kom en mail fra Rasmus Prehn

Det var sent torsdag aften, næsten fredag, da en mail fra fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i sidste uge tikkede ind hos de øvrige partiers landbrugsforhandlerne. Klokken var 23.47.

Der kunne bare have stået ’undskyld, jeg mente det ikke’. For det var det, han mente, ministeren, da han i de sene aftentimer måtte sende sine folk til tasterne for at fortælle, at det ultimatum, der tidligere på dagen var udgået fra ham, alligevel ikke var et ultimatum. Eller som det hed i nattemailen:

»For at udrydde enhver tvivl vil jeg gerne her præcisere, at alle partier naturligvis er velkomne til at præsentere deres ønsker og forventninger til de kommende forhandlinger«, skrev Prehn i en mail, som Politiken har set.