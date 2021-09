37-timers arbejdspligt: Et »dyrt og tidskrævende« forslag uden effekt

Kun 250 af en gruppe ledige på omkring 20.000. Så mange mennesker vil ifølge Finansministeriets egne tal være beskæftiget i 2025 som følge af den nye 37-timers arbejdspligt, som er en del af regeringens reformudspil ’Danmark kan mere 1’.

Udspillet lægger op til at øge beskæftigelsen med knap 10.500 personer, og et af værktøjerne til at nå målsætningen er en ny arbejdslogik. Det er en 37-timers aktiveringspligt, som især er rettet mod at få flere indvandrere i arbejde.

På pressemødet forklarede statsminister Mette Frederiksen (S), at hvis ikke man kan finde et »rigtigt, ordinært arbejde, så skal man i fremtiden arbejde for sin ydelse i stedet for. Ret og pligt skal følges ad.«