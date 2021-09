Pressede forældre kan ikke passe deres syge børn, til de er raske

Bliv hjemme, hvis du er syg’, har været den faste opfordring gennem coronakrisen, men mange oplever, at dette er umuligt at efterleve, når det kommer til deres børn.

Otte ud af ti forældre oplever, at de kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke har mulighed for selv at passe deres syge børn, til de er raske, viser en ny spørgeundersøgelse, som Epinion har udført for for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL.